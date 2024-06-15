Пара празднует годовщину свадьбы.

Украинский певец Арсен Мирзоян трогательно поздравил жену Тоню Матвиенко с особым праздником.

Сегодня, 15 июня, супруги празднуют годовщину свадьбы. Пара в браке уже 7 лет. Поэтому Арсен решил опубликовать в Instagram архивное свадебное фото и еще раз признаться Тоне в любви.

"7 лет в законе!" "Кто же теперь вор?" Люблю тебя, моя королева", - написал Мирзоян.

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Позже Матвиенко на своей странице в Instagram показала сюрприз от любимого. Певец решил подарить жене большой букет цветов, став на одно колено, и крепко ее поцеловал.

Реакция подписчиков

Поклонники звездной пары сразу начали поздравлять с годовщиной и желать счастья их семье.

"Родные, пусть ваше счастье будет бесконечным"

"Какие же вы классные! Обожаю вас! Умножайте ваше счастье и любовь с каждым новым годом"

"Такие красивые! Мои вам искренние поздравления"

"Вечной любви и безграничного счастья вашей невероятной семье"

"Поздравляю! Желаю вам большого счастья еще на следующие 100 лет".

Напомним, недавно украинская певица Тоня Матвиенко призналась, почему не хочет знакомиться с любимым 25-летней дочери.

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