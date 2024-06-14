Певица рассказала о личной жизни дочери.

Известная украинская певица Тоня Матвиенко рассказала о романтических отношениях своей старшей дочери, которую она родила в 17 лет. Артистка объяснила, почему не спешит знакомиться с бойфрендом 25-летней Ульяны.

Как известно, девушка давно съехала от звездной матери и строит свою карьеру. Ульяна живет вместе с возлюбленным, но о замужестве пока не думает. По словам исполнительницы, она пока не хочет близко общаться с избранником дочери и становится тещей. Матвиенко говорит, что лишь несколько раз виделась с парнем.

"У нас еще не настолько (близкие отношения - УНИАН). Я ее парня видела два раза, вот так Ульяна его бережет, и меня бережет, чтобы это не сразу так "Оп, и поженились". Раньше как было: тебя с мамой познакомили, значит скоро будет свадьба", - отметила Тоня.

Пока что певица не хочет давить на дочь и настаивать на постоянном общении с бойфрендом. Звезда сценs понимает, что молодой паре нужно время, чтобы построить крепкие отношения. Матвиенко признает, что имеет привычку давать советы Ульяне, поэтому решила держаться в стороне. При этом Тоня убеждена, что будет хорошей тещей.

"Пусть поживут, наживутся, пусть (Ульяна - УНИАН) проверит его, потому что она знает, что я часто могу сказать какой-то комментарий неприятный, что-то ей подсказать, а она хочет полностью все сама", - добавила артистка.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко рассказала, куда пошла работать из-за войны.

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