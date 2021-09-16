Артисты вместе посетили вечеринку.

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, засветилась на вечеринке Fashion people awards 2021 в Москве в обнимку с российским исполнителем Филиппом Киркоровым.

"Fashion певица". Приятно получать такие знаки внимания и признания", – написала Лорак у себя в Instagram.

"Вечер с моей фэшн-дивой Ани Лорак на вечере Fashion people awards 2021. В копилке 2 награды. У меня еще много нарядов, чтобы удивлять вас!" – прокомментировал Киркоров.

Стоит отметить, что одну из наград певец получил за дуэт с украинской певицей Maruv.

Лорак и Киркоров опубликовали несколько снимков с вечеринки. На некоторых из них они обнимаются или держатся за руки.

Читайте такжеАни Лорак отважилась "на подвиг" – показала себя без макияжа, но использовала фильтры"Поздравляю! Самая шикарная, несравненная артистка", "Шикарная певица". "Какие красивые", "Успела фото отфотошопить?" – отреагировали подписчики.

Недавно Лорак угодила в скандал, после того, как Киркоров опубликовал в Instagram реальное фото с ней, а на ее странице появился отфотошопленный снимок.

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Автор: Виолетта Орлова