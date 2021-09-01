Артист показал реальное фото с певицей.

Российский певец Филипп Киркоров запостил в Instagram реальное фото с опальной певицей Ани Лорак, в то время как сама звезда показала в своем блоге отфотошопленную версию.

Фото было сделано на одном из мероприятий, на которое Киркоров пришел в блестящем костюме со звездами, белой рубашке и шляпе. А Ани подобрала черный комбинезон с глубоким декольте.

Разумеется, поклонники заметили разницу на двух фото, но решили таки засыпать Лорак комплиментами.

"В каждом образе прекрасна", "Всегда яркая, стильная и красивая", "Настоящий эталон", " Такое ощущение, что вам идёт буквально всё", - написали фаны.

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Автор: Диана Могилевич