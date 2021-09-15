Певицу раскритиковали за неудачный образ.

Опальную украинскую певицу Ани Лорак, которая живет и выступает в России, жестко раскритиковали за неудачный образ на фото.

Певица поделилась снимком в Instagram и в ответ получила десятки оскорбительных комментариев.

"Новые образы, новые мысли, новые смыслы… Хочется поскорее поделиться с вами всем, что мы приготовили для этой осени. Ждать осталось недолго", – пописала она фото.

"Ани, смените костюм, ну прям низ вас очень портит", "Если б не только эти трусы-памперсы...", "… ну эти трусы, как у пупса", "Сейчас ее четвертуют за подгузник", "Бельишко детское и взрослый пиджачок", "Что за панталоны?", "Шикарная исполнительница, но не приветствую такие наряды, когда всё напоказ!" – отреагировали в комментариях под снимком.

Читайте также"Чуть в обморок не упала": Настя Каменских в образе серьезной дамы свела сеть с умаСтоит отметить, что именно в этом костюме Лорак выступала на концерте в Одессе. Это был ее первый за семь лет концерт в Украине.

Перед концертом ее грозились "забросать тухлыми яйцами", но выступление прошло спокойно.

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Автор: Катерина Шварц