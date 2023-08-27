Певица не прекращает эпатировать публику.

Седина в бороду - бес в ребро. Именно так можно охарактеризовать поведение российской певицы Лолиты. Последнее время она, кажется, решила тряхнуть стариной и эпатировать публику.

Так, в очередной раз она появилась на сцене в Москве в слишком откровенном образе. 59-летняя Милявская вышла к зрителям в удлиненном пиджаке, который надела на черное боди.

О штанах или юбке путинистка забыла или осознанно решили ничего не надевать на ноги. Но как бы там ни было поклонникам это не понравилось. Они раскритиковали Лолиту за неподобающий внешний вид.

"Лолита снова без юбки. Пляшет в трусах как ни в чем не бывало", - пишут росСМИ.

Как отреагировали пользователи сети

"Пипец, а под низ ничего не надо? В таком возрасте и вот так на сцену. Помогите"

"Ужас, просто позорище"

"Никогда не нравились ее мужиковатые ноги"

"Все пытается запрыгнуть в последний вагон, но ее поезд давно ушел"

"Какое-то неуважение к себе"

"Старческий маразм"

Напомним, ранее Лолита перетянула "лишнее" в неудачном наряде.

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