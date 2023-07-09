Пользователи сети захейтили певицу.

Российская певица Лолита поделилась с поклонниками фотографией в розовом мини-комбинезоне, однако поклонники не оценили ее гламурный аутфит. Они высмеяли ее нелепый внешний вид.

А все дело в том, что в обтягивающем комбинезоне заметен живот певицы, который ей никак не удалось скрыть. Более того, комбинезон местами выполнен из полупрозрачной ткани, сквозь которую просвечивается ее тело.

Пользователи сети не удержались от шуток и забросали артистку смеющимися смайликами в комментариях:

Видео дня

"Снимите это немедленно"

"Лола, ты такая интересная и смешная в этом комбинезоне"

"Комбинезон красивый, но не для вас"

"Нельзя так перетягивать переднее место"

"Не выставляйте себя ниже талии. Там у вас моветон"

"Лола, вы конечно красотка, но больше это произведение не надевайте"

"Что происходит? С каждым килограммом мозг улетает в бездну дна! А дно пробьёт Бузову?"

Стоит отметить, что Лолита уже не первый раз становится посмешищем. Ранее она вышла на сцену в мини-платье и показала зрителям "пятую точку".

Кроме того, недавно появилась информация о смерти Лолиты, однако певица быстро ее опровергла. По ее словам, всему виной мошенники, которые захотели нажиться на ее коллегах и родственниках.

Вас также могут заинтересовать новости: