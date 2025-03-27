Она заявила, что турецкие сериалы якобы повышают рождаемость в стране-агрессоре.

Известная российская певица Лолита Милявская, которая поддерживает путинский режим и войну в Украине, отреагировала на возможный запрет в России турецких сериалов. Путинистка призвала не запрещать показ картин и объяснила, почему она против этого.

Как известно, в марте этого года председатель Z-движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов призвал ограничить в стране-агрессоре показ турецких сериалов. Тогда фанат Путина выдал, что они якобы приводят к распаду семей и ухудшают демографическую ситуацию. С этим бредом он обратился в различные российские министерства. Пока что решение по картинам не приняли.

Милявская в своем Instagram отреагировала на возможный запрет и выступила против него. Одиозная исполнительница убеждена, что россиянок нельзя лишать возможности полюбоваться турецкими красавчиками. Также она выдала, что турецкие сериалы повышают рождаемость, поскольку женщины могут представлять турецких актеров во время интимных контактов с россиянами.

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При этом сама не смотрит турецкие сериалы. Артистка сказала, что в случае их запрета, перейдет на китайские и монгольские картины.

"Хочу обратиться к законодателям: пожалуйста, не запрещайте турецкие сериалы, они, наоборот, повышают рождаемость. Когда у тебя страшный мужчина, и живот у него, и изо рта пахнет, ты закрываешь глаза и представляешь, что с тобой занимается сексом мужчина из турецкого сериала. И сразу рождаемость идет лучше. Попробуйте!" - сказала путинистка.

К слову, в 2023 году Лолита попала в скандал после участия в "голой вечеринке" блогера Насти Ивлеевой. Россияне возмутились поведением исполнительницы, которая на собрании путинистов ползала на четвереньках в полупрозрачном костюме. Тогда ее концерты начали массово отменять, а ее саму больше не приглашали ни на какие шоу.

С началом полномасштабного вторжения Лолита стала на сторону захватчиков и поддержала их нападение на Украину. Артистка подпевает Путину и в стиле пропагандистов возвеличивает его действия. Она выдала бред, что в Украине якобы живут "бандеровцы".

Напомним, ранее Лолита пожаловалась на пенсию в России. Она заявила, что ежемесячно получает 27 тысяч рублей (12 700 грн). По ее словам, этих денег ей не хватает на жизнь.

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