Россиянин-активист удивил своим заявлением.

Турецкие сериалы уже несколько лет являются лидерами по количеству просмотров в РФ. Их начали массово показывать после выхода из страны-агрессора всех крупных западных киностудий. Однако недавно глава Z-движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов отметил, что нужно запретить такие ленты и удивил причиной.

Россиянин отметил, что именно турецкие сериалы приводят к распаду семей и снижению рождаемости. Более того, как сообщают росСМИ, с этим бредом он уже обратился в Роскомнадзор, Госдуму и Минкульт.

"Женщины, которые смотрят эти мыльные оперы, начинают терять интерес к нашим кавалерам, ожидая от них нереалистичного поведения, сформированного зарубежной кинопродукцией", - отметил россиянин.

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Ильдар также высказался о российских сериалах. По его словам, в них мужчин часто показывают алкоголиками и неудачниками, которые сидят на шее у женщин. Поэтому показ почти идеальных мужчин в турецких сериалах и роскошной жизни с ними меняет их взгляд на собственных избранников. А это, по словам Резяпова, способствует разрушению института семьи.

К слову, популярными турецкими сериалами в РФ являются "Постучись в мою дверь", "Клюквенный щербет", "Кровавые цветы" и многие другие.

Напомним, ранее стало известно, что звезда турецкого сериала "Великолепный век" согласился сняться с россиянами.

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