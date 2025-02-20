Лолита пожаловалась на пенсию в России: 'Учусь жить'

У нее практически нет денег для существования.

Предательница Лолита, которая выбрала кровавый режим Кремля и нищенскую жизнь в России, пожаловалась на размер своей пенсии. Она говорит, что ежемесячно получает 27 тысяч рублей (12 700 грн).

С этих денег, по ее словам, она большую часть тратит на квартплату - 24 тысячи рублей. Таким образом на жизнь у нее остается всего 3 тысячи.

"Учусь жить только на пенсию. Дай Бог всем здоровья, всем кто её поднял", - сказала Лолита.

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Также она опубликовала ролик из супермаркета, в котором рассуждает о том, как ей выжить на 3 тысячи рублей.

Она говорит, что на минимальный набор продуктов ей хватит денег (сухой завтрак, йогурт, хлебцы, десяток яиц и колбасу), однако только на пять дней. Дальше ей придется пить воду.

Стоит отметить, что последнее время у Лолиты не складывается карьера в России. После ее участия в "голой вечеринке" скандальной Насти Ивлеевой, предательницу начали отменять.

Недавно у нее должен был состояться концерт в РФ, однако он отменился по причине того, что владелец площадки сказал, что не хочет ее видеть.

Напомним, ранее 61-летняя путинистка Лолита собралась замуж за миллиардера.

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