Ее концерты отменяют в последний момент.

В российском Омске после доноса отменили концерт певицы Лолиты Милявской. Он должен был состояться в пятницу, 12 января.

Местное издание "Супер Омск" пишет, что причиной отмены послужила жалоба "Совета атаманов казачьего народа". Они обвинили певицу в "пропаганде разного рода сексуальных извращений" после скандальной вечеринки.

"Нам непонятно, кому в министерстве культуры пришла в голову мысль после всенародного осуждения "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой "рекламировать" данные персонажи на омской земле. Тем более имея информацию, что Лолите Милявской было отказано в гастрольном туре в ряде городов Подмосковья и нашими соседями - Тюменской областью", - говорится в заявлении.

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В Министерстве культуры Омской области заявили, что договорились предоставить Лолите площадку еще полгода назад. "Договор на предоставление зала подписан не был, билеты в кассах Омской филармонии не продаются. Концерт в указанные числа в Омске проводиться не будет", - сказали они.

Сама Лолита заявила, что это было предсказуемо. "Я поклонница философского течения "стоицизм", которое учит держать удар", - сказала певица.

"Голая" вечеринка Ивлеевой: что известно

В декабре российская блогреша Настя Ивлеева, которая сначала выступила против войны, а потом замолчала и удалила этот пост, устроила вечеринку с дресс-кодом "almost naked".

Фотографии звезд в полуобнаженном виде вызвали возмущение у российских "патриотов", вечеринку потребовали проверить на пропаганду ЛГБТ, наркотиков и экстремизма. Несмотря на то, что ряд участников записыл видео с извинениями, их "отменяют" и штрафуют.

Милявская родом из Украины, однако продолжает работать и жить в РФ, пока войска страны-агрессора бомбят и оккупируют ее родину. В одном из интервью она сказала, что она "вышла за Россию", которая дала ей все.

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