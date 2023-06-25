Речь идет об фестивале в Кишеневе, который пройдет этим летом.

В сети появились фотографии баннеров с хедлайнерами фестиваля в Кишиневе. Мероприятие пройдет этим летом. Среди заявленных гостей - украинские артисты Светлана Лобода и Макс Барских. Интересно, что там же выступит и "хороший русский" Валерий Меладзе.

Следует отметить, что после начала полномасштабной войны Светлана Лобода, которая ранее активно выступала в РФ, долгое время молчала. Лишь через месяц она опомнилась, и решила заявить, что она украинская певица, что у нее украинский паспорт и она очень любит свою страну.

Такие попытки "переобуться" оценили не все - Светлану до сих пор упрекают в том, что она просто долгое время думала, чью бы сторону принять, и выбрала для себя наиболее перспективный вариант, осознав, что в РФ она больше никому не нужна.

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Тем не менее в последний год Лобода активно дает благотворительные концерты, выходит на сцену в разных уголках мира с украинским флагом, а также выступает для военных.

И вот сейчас артистка снова беспощадно топит свою репутацию выступлением на одной сцене с Валерием Меладзе.

Позиция Валерия Меладзе касательно войны в Украине

Музыкант, который до войны неоднократно бывал в нашей стране, молчит о зверствах, которые происходят по вине РФ. В начале 2023 года он выступал на корпоративе, где на фразу гостя "Слава Украине!" Меладзе ответил "Героям Слава!" Это не оценили в России, где он живет и работает, после чего Меладзе попытался нелепо оправдаться.

Скандал с Лободой в Харькове

25 июня 2023 на выступления артистки в Харькове пришла девушка с плакатом "Харьков без Лободы". Лобода обратила на это внимание и подошла к ней с вопросом: "Моя хорошая, ну, кто тебя прислал? Кто тебе дал денег?". Это раскритиковали в сети. В частности, блогер и активист Сергей Стерненко назвал ее "мраз*той".

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