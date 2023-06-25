Он напомнил певице о том, что она много лет зарабатывала в России.

Блогер и активист Сергей Стерненко отреагировал на скандал вокруг певицы Светланы Лободы, который произошел на ее концерте в Харькове. Тогда знаменитость публично унизила девушку, которая пришла на ее выступление с плакатом "Харьков без Лободы".

В своем Telegram-канале Стерненко жестко высказался о певице. Он напомнил ейй о том, что много лет она зарабатывала кровавые рубли. Это отсылка к тому, что сама певица поинтересовалась у харьковчанки, кто ей заплатил за протест.

"Лобода так ничего и не поняла. Она публично унижает пришедшую с плакатом девушку и спрашивает: "Кто тебе дал деньги?". И сует к ней свои руки. Мр*зота, годами бравшая рубли, явно не осознает, в какой она стране. И сколько бы она не вбрасывала в свое отбеление, ей это не поможет", - написал Стерненко.

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Также он отметил и саму харьковчанку, которая не побоялась прессинга Лободы и продолжила стоять с плакатом в руках.

"А девушка молодец, что выразила свою позицию", - добавил активист.

Скандал с Лободой в Харькове

Во время концерта певица увидела девушку с плакатом, подошла к ней и начала ее унижать.

"Моя хорошая, ну, кто тебя прислал? Кто тебе дал денег?" - спросила Лобода.

Девушка в это время молча стояла и никак не реагировала. Вероятно, Лободу это задело, поэтому она продолжила выдавать бред: "Видите, есть завербованные люди, поэтому даже нет смысла обращаться".

Отметим, украинцы не рады Лободе после того, как она долго не могла определиться, на чьей она стороне - Украины или России.

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