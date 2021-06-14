Вокруг персоны Светланы Лободы не утихают "страсти" после ухода ее продюсера Нателлы Крапивиной. Стало известно, что "суперзвезда" нашла уже ей замену.
Читайте такжеЭкс-продюсер Лободы решила "закрыться" от фанов на фоне заявления об уходе из шоу-бизнеса (фото)На ее место пришел Табриз Шахиди. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Он опубликовал совместное фото и написал: "Организация выступлений на частных и корпоративных мероприятиях".
Ранее Табриз занимался организацией концертов Земфиры, Елены Темниковой и других известных певцов.
Крапивина уходит из шоу-бизнеса
Продюсер Нателла Крапивина заявила, что прекращает сотрудничество с певицей Светланой Лободой и уходит из шоу-бизнеса. Это произошло на фоне скандала с российским артистом Филиппом Киркоровым.
Так, Филипп Киркоров обвинил Крапивину в гомофобии и попытке хайпануть на церемонии МузТВ.
Позже Нателла решила публично ответить поп-королю российской эстрады и объяснить, что же она имела в виду под фразой "таких расчленяли на шашлыки".
Отметим, что Крапивина и Лобода проработали вместе целых 11 лет.
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