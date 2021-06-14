Спустя пару дней после ухода Крапивиной Лобода нашла себе нового ответственного за концерты.

Вокруг персоны Светланы Лободы не утихают "страсти" после ухода ее продюсера Нателлы Крапивиной. Стало известно, что "суперзвезда" нашла уже ей замену.

Читайте такжеЭкс-продюсер Лободы решила "закрыться" от фанов на фоне заявления об уходе из шоу-бизнеса (фото)На ее место пришел Табриз Шахиди. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Он опубликовал совместное фото и написал: "Организация выступлений на частных и корпоративных мероприятиях".

Ранее Табриз занимался организацией концертов Земфиры, Елены Темниковой и других известных певцов.

Крапивина уходит из шоу-бизнеса

Продюсер Нателла Крапивина заявила, что прекращает сотрудничество с певицей Светланой Лободой и уходит из шоу-бизнеса. Это произошло на фоне скандала с российским артистом Филиппом Киркоровым.

Так, Филипп Киркоров обвинил Крапивину в гомофобии и попытке хайпануть на церемонии МузТВ.

Позже Нателла решила публично ответить поп-королю российской эстрады и объяснить, что же она имела в виду под фразой "таких расчленяли на шашлыки".

Отметим, что Крапивина и Лобода проработали вместе целых 11 лет.

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Автор: Ольга Робейко