Также продюсер объяснила свою фразу про "шашлыки" и "цирк уродов".

Видео: paparazzi news

Бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина ответила Филиппу Киркорову, который обвинил ее в гомофобии и попытке хайпануть на церемонии МузТВ.

Соответствующее видеообращение она опубликовала на своей странице в Instagram.

Крапивана решила публично ответить поп-королю российской эстрады и объяснить, что же она имела в виду под фразой "таких расчленяли на шашлыки".

"Вы приложили максимум усилий, чтобы извратить суть моего комментария... Я всем своим образом жизни ежедневно доказываю свою толерантность, а вот вы в нее только играете. Вы просто тупо спекулируете на актуальной теме, чем унижаете всех представителей ЛГБТ-сообщества... Мой комментарий, с которого всё началось, безусловно, не самый корректный. Я им не горжусь. Но он был адресован бесталанным паразитам, которых вы с завидной регулярностью привлекаете в вашу жизнь и демонстрируете их миру, пропагандируя, к сожалению, не гей-культуру, а моральных уродов и извращенцев, которые ради 15 секунд славы готовы сыграть абсолютно любую роль.... - гомосексуала, потом на 15 секунд — рэпера, потом на 15 секунд — жениха Бузовой, а после — жены Киркорова", - жестко прошлась по Даве продюсер.

Читайте такжеЛобода раззадорила сеть пикантной деталью в образе (фото)Также Нателла ответила на обвинения Киркорова в том, что Лобода сплагиатила наряд Бейонсе.

"Вы обвиняете нас в плагиате. Кто? Король ремейков с неочищенными правами? Ваш репертуар — это перепетые песни и громкие судебные иски от авторов по всему миру", - заявила Крапивина.

"Я вас не боюсь, Филипп, потому что на моей стороне правда, а на вашей — дешевый фарс", - заключила экс-продюсер Лободы.

Крапивина уходит из шоу-бизнеса

Продюсер Нателла Крапивина заявила, что прекращает сотрудничество с певицей Светланой Лободой и уходит из шоу-бизнеса.

О своем решениии она сообщила в Instagram. Это произошло на фоне скандала с российским артистом Филиппом Киркоровым.

"Все бесконечное конец свой обретает. С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу", – написала Нателла.

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Конфликт Крапивиной и Киркорова

Ранее Крапивина сначала назвала происходящее на премии МузТВ "цирком уродов". Кроме того, она написала, что Киркорова, который вместе с Давой приехал на украшенной цветами машине, "на Кавказе раньше расчленяли на шашлыки". При этом Нателла заверила, что всем в шоу-бизнесе до ее подопечной Лободы далеко, как "Роскосмосу" до Илона Маска.

Ответ Киркорова не заставил себя долго ждать. Он заявил, что Крапивина "плавает в невесомости фекалий и боится молодых и жаждущих работы артистов". Кроме того, он заподозрил Лободу в плагиате номера для премии у Бейонсе.

"Некоторые возомнили себе, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий, - заявил Киркоров. – Сколько пафоса и надменности в этом... Может, к счастью, многим артистам далеко до вас, потому что так честно воровать номера других артистов, плагиатить или, как вам удобно, честно сочинять чужое. Девочки, где вы учились – я преподавал!".

"Нателла Крапивина, ты человек двойных стандартов и теряешь хватку. Даже мне в эпоху вашей сраной постправды и в пластиковом мире стыдно находиться. Особенно дико слышать от современного человека, который отвергает любые формы гомофобии, трансфобии и дискриминации. Ущемлять гражданские свободы — вот это лютый прошлый век! Расчленить меня на шашлыки? Оскорбления и угрозы в соцсетях! Нателла, тебе явно нужен фактчекер, который будет посты сверять с текущим этическим кодексом, а то есть грешки", - возмутился Филипп.

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Автор: Ольга Робейко