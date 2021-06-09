8 июня продюсер "суперзвезды" шокировала фанатов заявлением об уходе из шоу-бизнеса.

Экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина решила закрыть свою страницу в Instagram на фоне заявления об уходе из шоу-бизнеса.

Сейчас аккаунт Крапивиной закрыт, лишь ее подписчики могут увидеть посты и прокомментировать их. Можно увидеть, что ее бывшая подопечная Лобода подписана на нее.

Крапивина уходит из шоу-бизнеса

8 июня 2021 года продюсер Нателла Крапивина заявила, что прекращает сотрудничество с певицей Светланой Лободой и уходит из шоу-бизнеса.

О своем она сообщила в Instagram. Это произошло на фоне скандала с российским артистом Филиппом Киркоровым.

"Все бесконечное конец свой обретает. С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу", – написала Нателла.

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Конфликт Крапивиной и Киркорова

Ранее Крапивина сначала назвала происходящее на премии МузТВ "цирком уродов". Кроме того, она написала, что Киркорова, который вместе с Давой приехал на украшенной цветами машине, "на Кавказе раньше расчленяли на шашлыки". При этом Нателла заверила, что всем в шоу-бизнесе до ее подопечной Лободы далеко, как "Роскосмосу" до Илона Маска.

Ответ Киркорова не заставил себя долго ждать. Он заявил, что Крапивина "плавает в невесомости фекалий и боится молодых и жаждущих работы артистов". Кроме того, он заподозрил Лободу в плагиате номера для премии у Бейонсе.

"Некоторые возомнили себе, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий, - заявил Киркоров. – Сколько пафоса и надменности в этом... Может, к счастью, многим артистам далеко до вас, потому что так честно воровать номера других артистов, плагиатить или, как вам удобно, честно сочинять чужое. Девочки, где вы учились – я преподавал!".

"Нателла Крапивина, ты человек двойных стандартов и теряешь хватку", - возмутился Филипп.

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Автор: Ольга Робейко