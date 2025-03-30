Лиза Ющенко стала жертвой мошеннических схем жителей страны-агрессора.

Младшая сестра известной украинской ведущей и блогерши Маши Ефросининой - Лиза Ющенко - "влетела" на кругленькую сумму в России, где она живет много лет и молчит о войне в Украине. Женщина стала жертвой мошенников.

Как сообщают пропагандистские СМИ, экс-супругу Андрея Ющенко - сына третьего президента Украины Виктора Ющенко - обокрали на 10 миллионов рублей, а это примерно 5 миллионов гривен. Россияне пишут, что Елизавета стала участницей мошеннических схем еще в 2023 году, но узнала она об этом только сейчас.

Оказалось, что на нее оформили кредит, где ее назвали поручителем. На тот момент Ющенко проходила лечение на Мальдивах. В организации аферы подозревают бывшую партнершу женщины по бизнесу.

Видео дня

РосСМИ указывают, что она могла подделать документы, из-за чего недавно на сестру Ефросининой было подано в суд. Истец требует, чтобы Лиза заплатила около 20 миллионов рублей (почти 10 миллионов гривен). Она сообщила, что обратилась за помощью в правоохранительные органы, которые сейчас занимаются расследованием дела о мошенничестве.

"Я узнала об этом неожиданно. Никто меня не предупреждал, что на меня оформили долг. Сейчас делом занимаются юристы", - сказала Ющенко.

Как известно, она состояла в браке Андреем Ющенко с 2009 года. Отношения пары длились недолго, и уже в 2012-м они объявили о разводе. У экс-супругов есть общая дочь Варвара.

В 2014-м, когда Россия напала на Украину, Елизавета переехала в РФ. Там она вышла замуж за московского бизнесмена Сергея, с которым до сих пор состоит в браке. Ни до начала полномасштабного вторжения, ни после 2022 года Ющенко ни разу не высказалась о войне в Украине. Она только в стиле пропагандистов, как "голубка мира" в 2023-м говорила, что она мечтает о наступлении мира.

Сейчас Ефросинина не общается с сестрой. Их связи оборвались в начале большой войны. Знаменитость отказывается говорить об отношениях с родным человеком и неоднократно указывала, что это болезненная для нее тема. Она не хочет комментировать позицию Лизы относительно войны и лишь указывала: "У нас нет сейчас общения как у сестер вообще".

Напомним, ранее Маша Ефросинина кардинально сменила имидж. Ведущая решила поэкспериментировать с цветом волос и показалась в сети в новом образе.

Вас также могут заинтересовать новости: