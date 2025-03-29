Известная украинская ведущая Маша Ефросинина, которая недавно закрыла свой аккаунт в соцсети и объяснила причину, вышла на связь с подписчиками. Звезда решила сменить имидж.
Она опубликовала новые фото в своем Instagram в образе блондинки. По словам Ефросининой, она давно хотела себя увидеть с другим цветом волос и вспомнила о своей любимой актрисе.
"Давно мечтала стать блондинкой... Мой любимый фильм с Моникой Белуччи, роль в котором так сильно меня поражала в разные годы моей жизни - "Малена". Кто видел, тот понимает, о чем я. Невероятно сексуальная, красивая, глубокая Моника играет женщину, которая под давлением страшных реалий военной эпохи проходит трагическую личную трансформацию. Режиссер Джозеппе Торнаторе решил усилить передачу трансформации и внешним видом героини - она становится блондинкой", - отметила Маша.
Она также добавила, что была в восторге от эксперимента, однако пока не хочет перекрашивать свои волосы.
"Каждой из нас, девушки, хватает поводов для трансформаций в эти годы, и они гораздо глубже, чем просто изменить цвет волос... Для этого есть парики. Хотя эксперимент мне понравился! Это стоило того, чтобы понять, что внутри я брюнетка", - написала Ефросинина.
Реакция сети
Подписчики и коллеги ведущей засыпали ее комплиментами в сети:
- "Вау!"
- "Роскошная"
- "Это легально вообще? Шикарно же как"
- "Так даже лучше"
- "Наконец-то мир увидит эту красоту! Мария, вы невероятная".
Напомним, ранее певица Оля Полякова кардинально сменила имидж и показала новый образ.