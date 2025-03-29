Ведущая решила поэкспериментировать с цветом волос.

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина, которая недавно закрыла свой аккаунт в соцсети и объяснила причину, вышла на связь с подписчиками. Звезда решила сменить имидж.

Она опубликовала новые фото в своем Instagram в образе блондинки. По словам Ефросининой, она давно хотела себя увидеть с другим цветом волос и вспомнила о своей любимой актрисе.

"Давно мечтала стать блондинкой... Мой любимый фильм с Моникой Белуччи, роль в котором так сильно меня поражала в разные годы моей жизни - "Малена". Кто видел, тот понимает, о чем я. Невероятно сексуальная, красивая, глубокая Моника играет женщину, которая под давлением страшных реалий военной эпохи проходит трагическую личную трансформацию. Режиссер Джозеппе Торнаторе решил усилить передачу трансформации и внешним видом героини - она становится блондинкой", - отметила Маша.

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Она также добавила, что была в восторге от эксперимента, однако пока не хочет перекрашивать свои волосы.

"Каждой из нас, девушки, хватает поводов для трансформаций в эти годы, и они гораздо глубже, чем просто изменить цвет волос... Для этого есть парики. Хотя эксперимент мне понравился! Это стоило того, чтобы понять, что внутри я брюнетка", - написала Ефросинина.

Реакция сети

Подписчики и коллеги ведущей засыпали ее комплиментами в сети:

"Вау!"

"Роскошная"

"Это легально вообще? Шикарно же как"

"Так даже лучше"

"Наконец-то мир увидит эту красоту! Мария, вы невероятная".

Напомним, ранее певица Оля Полякова кардинально сменила имидж и показала новый образ.

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