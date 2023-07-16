Сестра украинской телеведущей Маши Ефросининой и экс-супруга сына бывшего президента Украины Виктора Ющенко - Лиза Ющенко - прогулялась по Москве в брендовом "луке".
Она для прогулки с подругой выбрала платье от всемирно известного бренда Chanel, стоимость которого достигает 8 тысяч долларов (293 тысячи гривень). Также она взяла с собой бирюзовую сумочку от популярного бренда Hermes, стоимостью почти 1,2 миллионов гривень.
Стоит отметить, что Ющенко продолжает жить в России и вести активную светскую жизнь. Те деньги, которая она могла бы задонатить на ВСУ или на помощь украинским семьям, пострадавшим во время полномасштабного российского вторжения, она тратит на модные аутфиты.
К слову, о большой войне она молчит. С 24 февраля 2022 года она ни разу не осудила преступный режим Кремля и не поддержала Украину, хотя ее старшая сестра Маша Ефросинина активно ведет информационную борьбу, а также помогает пострадавшим.
Кроме того, супруг Ефросининой - Тимур Хромаев - вступил в ряды ВСУ. Ведущая неоднократно рассказывала, что они с супругом видятся крайне редко, так как он постоянно находится со сослуживцами, защищая родную Украину от российских оккупантов.
Напомним, ранее Ефросинина рассказала о сестре Лизе Ющенко. По ее словам, для ее семьи это болезненная тема.