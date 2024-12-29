Кондитер поделилась, что в старом жилье им с семьей было мало места.

Известный украинский шеф-повар, победительница шоу "МастерШеф" Лиза Глинская, которая родила двух дочерей, рассказала о кардинальных изменениях в жизни. Оказалось, что кондитер переехала в новое жилье и рассказала, где сейчас живет.

В интервью для издания "РБК-Украина" Глинская рассказала, что раньше они с мужем снимали квартиру, но после рождения дочерей им стало тесно в старом жилье. Поэтому супруги решили переехать в просторный дом за городом. Вместе с ними живет также сын мужа от первого брака, а еще няни и иногда остаются на ночлег родные.

В уходе за дочерьми Елизавете помогает мама и няни. Они равноценно разделили обязанности и, когда у женщины есть свободная минута, то она готовит или убирает. Звезда не скрывает, что с переездом стало больше свободного пространства, но одновременно и бытовых дел стало больше.

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"Муж очень помогает. Мама постоянно с девочками. У меня две няни... Неделю одна, неделю другая. Кушать я готовлю сама, убираем все вместе, у кого есть свободная минутка. Мы арендовали дом за городом, места стало больше, потому что до этого жили в квартире. Но и дел с ним прибавилось", - поделилась шеф-повар.

В дополнение, 41-летняя кондитер призналась, что еще мечтает о пополнении в семье. Глинская надеется, что сможет родить еще детей, несмотря на предостережения других.

"Я много выслушала, что будто мое время уже прошло. Но это не так, и мои дети свидетельствуют об этом. И если будет воля Божья, то обязательно у меня еще родятся детки", - добавила знаменитость.

Напомним, ранее Лиза Глинская раскрыла, какой диагноз ей поставили во время беременности. Кондитер рассказала, какие симптомы у нее были.

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