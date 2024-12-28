Кондитер рассказала, какие симптомы у нее были.

Победительница и судья шоу "МастерШеф", украинский кондитер Лиза Глинская, которая на днях родила двух дочерей, рассказала о своей сложной беременности. Знаменитость поделилась, что до родов у нее диагностировали болезнь, из-за которой она страдала от боли.

В своем Instagram Глинская опубликовала пост, в котором рассказала о трудностях во время вынашивания под сердцем девочек. По словам Лизы, большинство беременных женщин в течение девяти месяцев публикуют красивые фото, занимаются спортом, гуляют и даже работают. Однако не всегда все идеально. Звезда шоу "МастерШеф" сложно переживала беременность и иногда корила себя, что не ведет такой активный образ жизни как другие.

Глинская, несмотря на боль и сложности, пыталась работать и не сбавлять обороты. Она боялась признаться себе, что ей сложно и страшно, что она устала. Однако в какой-то момент женщину остановили врачи и болезнь - преэклампсия.

Видео дня

"Мало кто говорит, что беременность и роды - это очень непростой путь. Много ярких, красивых картинок, на которых женщины выглядят улыбающимися, жизнерадостными, с милым животиком. Они до последнего активны, много гуляют, занимаются спортом, работают, живут на полную! И вот, если ты не вписываешься в эти рамки, появляется разрушительное внутреннее ощущение, что с тобой что-то не так, потому что все же это естественно для женщины. Я так долго ждала детей, что даже боялась себе признаться в том, что мне сложно, больно, страшно, что я устала. Я постоянно говорила, что беременность - это не болезнь, поэтому долго не позволяла себе сбавлять обороты. Пока меня не остановила больница и диагноз преэклампсия", - поделилась Лиза.

Кондитер призналась, что в этот период у нее был страшный токсикоз, кашель, одышка, изжога, вздутие, отеки, боль, а давление прыгало почти три месяца. Белок в ее моче зашкаливал, поэтому, как рассказала женщина, в какой-то момент ее "почки не справлялись с нагрузкой". С этим всем знаменитость столкнулась на 27 неделе беременности. Она терпела боль, лишь бы пройти этот путь до конца и выносить детей.

"Головная боль, ноги, которые не ходят и бешено пекут... Пальцы рук, которые не сгибаются... Лицо - это отдельная тема: один глаз постоянно заплывал, поэтому я никого не хотела видеть, даже себя. Капельницы, консилиумы и каждый день для моих маленьких крошек на вес золота. Все началось на 27-28 неделе, я умоляла только об одном. Боже, я готова пройти через все, я готова принять все, терпеть, только помоги дать моим девочкам жизнь", - написала Глинская.

Напомним, ранее Лиза Глинская впервые рассекретила имена новорожденных дочерей. 41-летняя звезда опубликовала новые кадры с детьми.

Вас также могут заинтересовать новости: