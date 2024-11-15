Лина Костенко в голубой блузке и с макияжем: Жадан показал редкое фото поэтессы

Писатель встретился с известной поэтессой в ее квартире.

Сергей Жадан опубликовал в своем Instagram фотографию с легендарной украинской поэтессой Линой Костенко. Встреча состоялась в квартире 94-летней писательницы, где они обсудили различные темы, от литературных эпох до современной войны в Украине.

На фотографии Лина Костенко выглядит бодрой и стильной в голубой блузе с растительным узором и синей кофте, дополненных легким макияжем. Сергей Жадан, одетый в черную рубашку и темные джинсы, держит в руках книгу поэтессы.

"Поговорили с Линой Васильевной о воспоминаниях и переводах, о Харькове и творческих планах. И, конечно же, о войне, которая продолжается. Мудрая и светлая женщина", - написал Жадан под фотографией.

Видео дня

Встреча писателей состоялась для интервью, во время которого они обсудили различные периоды украинской литературы, в частности 1920-е и 1960-е годы, а также поделились мыслями о выдающихся украинских поэтах.

Фотография Лины Костенко вызвала большой резонанс и собрала множество положительных комментариев. Сергей Жадан не только удовлетворил любопытство своих подписчиков, но и показал важность общения между поколениями и сохранения культурного наследия Украины.

Реакция соцсетей:

"Кажется, это самая ожидаемая встреча десятилетия!"

"Вот это неожиданность! Жду с нетерпением!"

"Два любимых автора!"

"С нетерпением жду этого интервью!"

"Мурашки по коже! Спасибо за эту невероятную фотографию!"

"Не могу насмотреться! Лина Васильевна - просто невероятная!"

Напомним, известная британская актриса трогательно прочитала стихотворение Лины Костенко.

Вас также могут заинтересовать новости: