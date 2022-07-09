Лилия Ребрик вместе с мужем вернулись в Киев, оставив детей в Черновцах.

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик рассказала, как война разлучила ее с дочками.

О жизни на два города она поведала в программе "Зірковий шлях".

Сразу после широкомасштабного вторжения России в Украину, ведущая с мужем, хореографом Андреем Диким и двумя дочками переехали из Киева к ее родителям в Черновцы. Однако, недавно Ребрик с супругом вернулись в Киев, оставив детей с бабушкой и дедушкой.

"Это было очень сложное решение – жить на два города. Но мы, как родители, включили разум и подумали, что там спокойнее, это вынужденная мера ради относительной безопасности детей", – отметила актриса.

По ее словам, за это время дети очень повзрослели:

"Они так много всего понимают, задают такие вопросы и говорят слова, которые родителям от своих детей не хотелось бы слышать. Полине 4 года, и когда мы с мужем объяснили, что едем в Киев, она спросила: "Вас там не убьют?". Дети не должны говорить такие слова".

"Я очень хочу верить, что они воспринимают это как приключение, отдых, просто каникулы у бабушки и дедушки. Когда мы созваниваемся, дочки просят показать их комнату, кроватки, игрушки. Они помнят, где что лежит. Я раньше ругалась, что у них беспорядок среди игрушек. А сейчас мечтаю, чтобы они вернулись и все здесь перевернули вверх дном", – добавила ведущая.

Ранее, Лилия Ребрик вспомнила, как убегала из обстреливаемого Киева.

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