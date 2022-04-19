Звезда канала "Украина" призналась, что не осознавала происходящее.

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик вспомнила 24 февраля - день, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину. Тогда звезда убегала из Киева, который пребывал под огнем оккупантов.

Своими воспоминаниями Ребрик поделилась в интервью "КП в Украине".

Телеведущая рассказала, что в тот день она рано утром отправилась в студию на утреннее телешоу. Однако еще во время того, как ее гримировали, она услышала взрывы и созвонилась с мужем. Так Лилия и поняла, что началась полномасштабная война.

"Звоню мужу, он берет трубку, и я через трубку слышу страшный взрыв. Андрей быстро поднимает детей, одевает полусонных, чтобы спуститься в бомбоубежище", - рассказала телезвезда.

"В результате эфир отменили, я приехала домой, даже не осознавала, как еду в машине под сиренами. Еду и думаю: "Боже, что мне делать – оставлять авто, ложиться на землю, где-то искать бомбоубежища…", - добавила Лилия.

Затем она решила, что будет уежать из Киева на запад Украины, где живут ее родители. Однако из-за паники она даже не понимала какие вещи нужно с собой взять.

"Ехали очень долго. На Житомирской трассе на выезде из Киева простояли пять часов. В какой-то момент Андрей говорит: "Может, свернем на дачу?" Теперь думаю: "Боже, это счастье, что мы не свернули на дачу, которая у нас в Макаровском районе", - рассказала Лилия. Это оказалось правильным решением, ведь дачный поселок позднее оказался под оккупацией.

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