Ребрик попросила отписаться от нее тех, кто поддерживает диктаторский режим Путина.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик опубликовала в Instagram пост, в котором обратилась к своим подписчикам, поддерживающих преступный режим Кремля.

"Дорогие мои! В этот воскресный день я прошу: все, кто против Украины, кто за Россию, для кого Путин - ок, кто называет войну спецоперацией или те, кто ее поддерживает, - пожалуйста, отпишитесь. Вам здесь не место. Потому что когда захожу в комменты, то шокируюсь", - написала Ребрик.

Она добавила, что сейчас "золотой середины" быть не может. Каждый должен занять определенную позицию.

""Золотой серединки" нет: идет война, негласно объявленная Россией, кремлевский диктатор пытается унять свои аппетиты, хотя уже понял, что мы ему – не по зубам. Убивают наших людей, наших военных, детей. И всем понятно, кто виноват. И точка. А если непонятно, то отписывайтесь, пожалуйста. Здесь вам не место нелюбви к Украине и ее народу", - добавила телеведущая.

Напомним, ранее Лилия Ребрик рассказала, что загадала в свой день рождения.

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