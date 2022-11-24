Знаменитость ответила, почему не выезжала за границу, несмотря на опасность.

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик рассказала о личном. Звезда призналась, что после 24 февраля их семья стала более крепкой и сплоченной.

С мужем Андреем Диким, с которым у нее и так были хорошие отношения, она сблизилась еще больше. Вот что Ребрик сказала в подкасте "Олега Френды":

"Я всегда считала себя сильной женщиной. Все знаю, все могу. А сейчас я боюсь... Боюсь сама ездить. Поэтому, если есть возможность, Андрей планирует свой день так, чтобы отвезти и забрать меня, сделать дела вместе. С одной стороны это можно оценивать, как нашу нераздельность, а с другой - это моя потребность. Мы сейчас живем за городом, поэтому приходится ехать по лесам-полям, тем более еще и свет выключают. Я так боюсь. А раньше мне казалось, что я бесстрашная. Видите ли, каждый делает свои выводы в этой сложной ситуации".

Звезда подчеркнула, что принципиально не выезжала из Украины в такой тяжелый период. В первые дни после полномасштабного вторжения она отправилась в Черновцы вместе со своими детьми, однако потом вернулась в Киев, чтобы возобновить прежний рабочий процесс.

"Летом мы жили на два города - оставили детей в Черновцах, а сами поехали в Киев работать, поэтому жизнь была в пути Черновцы-Киев. Это было безумным испытанием, потому что мы не видели детей каждый день", - добавила Лилия Ребрик.

Отметим, ранее Лилия Ребрик рассказывала, что война сильно повлияла на моральное состояние ее детей. Например, старшая дочь Диана отказалась от танцев - некогда главного увлечения. Младшая дочь Полина очень переживает из-за того, что им пришлось покинуть дом.

Напомним, телеведущая Лилия Ребрик резко послала фанатов Путина.

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