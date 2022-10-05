Звезда перекрасилась из блонда в рыжий цвет.

Популярная телеведущая Лилия Ребрик, которую считали одной из самых красивых и известных блондинок Украины, неожиданно изменила образ.

Так, звезда не только подстриглась под каре, но и перекрасилась из блонда в рыжий.

"Сегодня она была такая. Держимся в строю! Не опускайте руки! Берегите себя", - подписала новое фото Ребрик. Видео дня

Вероятно, телеведущая решилась на смену имиджа из-за непростого периода в жизни, связанным с войной в Украине.

Напомним, сразу после широкомасштабного вторжения России в Украину, ведущая с мужем, хореографом Андреем Диким и двумя дочками - Дианой и Полиной - переехали из Киева к ее родителям в Черновцы. Однако позже звезда вернулась домой, а детей оставила с бабушкой и дедушкой.

Кроме того, Ребрик ведет информационную войну в своих соцсетях и даже создала благотворительный фонд, цель которого оказывать помощь всем, кого пыталась сломать война.

Вас также могут заинтересовать новости: