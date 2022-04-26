Дочь телеведущей загадала желание вернуться домой в свой день рождения.

Телеведущая Лилия Ребрик, которая из-за войны в Украине покинула свой дом и увезла дочерей в более безопасное место, призналась, что именно дети помогают ей держаться в такое непростое время.

Откровенное интервью Ребрик дала изданию "Сегодня".

Лилия поделилась, что ее дочки Диана, которая родилась в 2012 году, и Полина, которая родилась в 2018 году, за последнее время сильно повзрослели в общении. Несмотря на то, что звезда хочет оградить своих детей от всего негатива, темы войны все же не избежать.

"Мы очень много с ними об этом говорим, вдохновляемся, мотивируем друг друга, держимся как шкаф в Бородянке (улыбается, - ред.), тоже обсуждаем мемы. Много говорим, ищем плюсы в том, что мы 24 на 7 вместе. Я вижу, какие у меня глубокие дети, взрослые. С одной стороны душа болит – не хочется, чтобы они были такими взрослыми и так много понимали, а с другой – я с ними всегда разговаривала на равных", - рассказала Лилия.

Телеведущая призналась - война в Украине сильно повлияла на эмоциональное состояние ее дочерей. Старшая дочь Диана даже отказалась от своего любимого увлечения - танцев. Маме было больно это осознавать, но решение девочки она приняла с уважением. Младшая дочь Полина также страдает из-за того, что им пришлось покинуть дом. И на день рождения загадывает только одно желание - вернуться.

"Каждое утро просит показать на телефоне через камеры, которые установлены дома, ее комнату. Спрашивает, дождутся ли ее игрушки, ее платья. Она загадывает желание, у нее 30 апреля день рожденья. И она хочет встретиться с друзьями", – рассказала Ребрик.

Напомним, Ребрик с дочерьми под пианино спела песню "Ой, у лузі червона калина".

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