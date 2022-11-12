Девочке 11 ноября исполнилось 16 лет. Звездная мама решила публично поздравить ее в своем Instagram-блоге.

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева опубликовала в своем Instagram-блоге фото взрослой дочери Каролины. Девочке 11 ноября исполнилось 16 лет. Поклонники отметили, что она очень похожа на свою знаменитую родительницу.

Вот как снимки подписала Подкопаева-старшая:

"С днем рождения! 16 лет назад наш мир изменился, когда ты родилась. Я очень тебя люблю и не могу представить мир без тебя. С днем рождения, милая".

Фотографии сделаны на берегу моря. Девочка позирует на них в джинсах и белом гольфе. Также на фото появилась и мама.

Реакция соцсетей

Поздравления маленькой красавице.

Сейчас вот вспомнила, что вы назвали дочку в честь Ани Лорак… Сейчас вы по разные стороны баррикад, и я скорее бы тогда давно поверила бы в то, что это вы будете в Москве, а Лорак не бросит Украину. Ошибалась. Война всё расставила по местам. Вы сейчас совсем не общаетесь? Каролинку с Днём рождения, пусть будет счастлива.

С днем рождения! Пусть Каролину сопровождает удача!

Напомним, Подкопаева прокомментировала предательство своей кумы Ани Лорак. Украинская спортсменка говорит - ей было крайне сложно осознать и принять тот факт, что ее близкая подруга оказалась путинисткой.

Вас также могут заинтересовать новости: