Артем Ткаченко предположил, что могло стать причиной того, что звезда начала работать на испаноязычный рынок.

Украинский артист, лидер группы PROBASS ∆ HARDI Артем Ткаченко, больше всего известный по хиту "Доброго вечера, мы из Украины", высказался о музыке певицы Насти Каменских, которую ранее раскритиковали за фото из укрытия. Он объяснил, почему исполнительница начала работать на иноязычный рынок.

В интервью OBOZ.UA Ткаченко отметил, что сейчас творчество Каменских "зашкварное", то есть, странное и позорное. Он убежден, что у коллеги был шанс во время войны стать настоящей "матерью шоу-биза", но она выбрала для себя другой путь и музыкальный рынок.

Как известно, еще до начала полномасштабного вторжения Настя начала изучать испанский и исполнять песни на этом языке. Знаменитость делала первые попытки покорить испаноязычный рынок, а сейчас начала заниматься этим еще активнее. С 2022 года артистка живет преимущественно за границей, но где точно, пока неизвестно. Ранее она жила в Испании, Колумбии и Мексике. Иногда Каменских приезжает в Украину и дает здесь концерты.

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В последнее время певица часто подвергает себя хейту. Украинцы не поддерживают ее испаноязычное творчество, а коллеги считают, что она выбрала не тот путь. Это мнение разделяет и Ткаченко. Фронтмен группы PROBASS ∆ HARDI говорит, что именно Настя больше всего разочаровала его за время войны.

"Ну, вот за Настю Каменских интересная история. Опять же, у нее был шанс стать матерью всех нас. Вот она могла всех объединить и держать, и все бы говорили только "спасибо". Она выбрала другой путь. Возможно, получив в какой-то момент много хейта, она обиделась. И поэтому она выбрала другой рынок, пытается там двигаться", - поделился мыслями относительно Каменских Артем.

К слову, сама исполнительница не реагирует на критику в сети и со стороны коллег. Она продолжает выпускать испаноязычные треки и публикует в своем блоге лайфстайл-контент.

Напомним, ранее Ирина Горовая ответила, есть ли у Насти Каменских шансы достичь успеха с испаноязычными песнями. Продюсер спрогнозировала, примут ли граждане певицу, если она захочет вернуться на украинский рынок.

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