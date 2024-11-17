Артистка провела ночь в укрытии во время ракетной атаки.

Певица Настя Каменских опубликовала фотографию из укрытия, чем вызвала волну критики со стороны украинцев.

На снимке певица сидит на двухъярусной кровати и смотрит в камеру. В описании к фотографии Каменских поделилась своими эмоциями от очередной ночной атаки России на Украину:

"Сложная ночь и тревожное утро, но мы держимся и верим в лучшее"

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Однако, этот пост вызвал неоднозначную реакцию в сети. Многие пользователи возмутились тем, что певица якобы "хвастается" своим комфортным укрытием, в то время, как многие украинцы не имеют доступа к безопасным местам во время воздушных тревог.

Комментарии возмущенных подписчиков:

"Хорошо, когда есть укрытие свое, а вот когда их вообще нет, в полной мере понимаешь выражение - русская рулетка"

"Как Потап пережил ночь?"

"Почему мужчина не на фронте?"

"В Мариуполе люди спали на полу или стоя, кровать была роскошью"

"Думаю, что кровать показывать неуместно, это твое личное, а где прячутся тысячи людей? Может, Настя и молодец, но не сейчас. Да действительно, главное - сохранить жизнь блогерам, певцам, а врачи, военные, слесари, электрики - это не люди?"

"Главное, ортопедические матрасы с собой взяла"

"В шоке от комментариев! Продвигает Украину в Испании - не такая! Фото из укрытия - опять не так. Настя, ты крутая, сильная и яркая женщина и личность! Люди всегда будут завидовать успеху, потому что не знают, какой ценой он дался!"

"Человек, который имеет выбор оставить страну или нет, остался и встречает каждый день под звуки сирен и обстрелов. Анастасия, вероятно, могла бы жить спокойно и прекрасно в любой стране мира. Могла бы стать выдающейся певицей другой европейской страны. То, что она живет в подвале и поддерживает украинский народ, дает благотворительные концерты, достойно уважения и благодарности как минимум".

Напомним, Настя Каменских показала, как необычно проводит время с 69-летней мамой.

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