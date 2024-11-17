Певица Настя Каменских опубликовала фотографию из укрытия, чем вызвала волну критики со стороны украинцев.
На снимке певица сидит на двухъярусной кровати и смотрит в камеру. В описании к фотографии Каменских поделилась своими эмоциями от очередной ночной атаки России на Украину:
"Сложная ночь и тревожное утро, но мы держимся и верим в лучшее"
Однако, этот пост вызвал неоднозначную реакцию в сети. Многие пользователи возмутились тем, что певица якобы "хвастается" своим комфортным укрытием, в то время, как многие украинцы не имеют доступа к безопасным местам во время воздушных тревог.
Комментарии возмущенных подписчиков:
- "Хорошо, когда есть укрытие свое, а вот когда их вообще нет, в полной мере понимаешь выражение - русская рулетка"
- "Как Потап пережил ночь?"
- "Почему мужчина не на фронте?"
- "В Мариуполе люди спали на полу или стоя, кровать была роскошью"
- "Думаю, что кровать показывать неуместно, это твое личное, а где прячутся тысячи людей? Может, Настя и молодец, но не сейчас. Да действительно, главное - сохранить жизнь блогерам, певцам, а врачи, военные, слесари, электрики - это не люди?"
- "Главное, ортопедические матрасы с собой взяла"
- "В шоке от комментариев! Продвигает Украину в Испании - не такая! Фото из укрытия - опять не так. Настя, ты крутая, сильная и яркая женщина и личность! Люди всегда будут завидовать успеху, потому что не знают, какой ценой он дался!"
- "Человек, который имеет выбор оставить страну или нет, остался и встречает каждый день под звуки сирен и обстрелов. Анастасия, вероятно, могла бы жить спокойно и прекрасно в любой стране мира. Могла бы стать выдающейся певицей другой европейской страны. То, что она живет в подвале и поддерживает украинский народ, дает благотворительные концерты, достойно уважения и благодарности как минимум".
Напомним, Настя Каменских показала, как необычно проводит время с 69-летней мамой.