Сергей Танчинец заявил, что, если бы не употреблял на концертах, то ему было бы не интересно выходить на сцену.

Фронтмен группы "Без обмежень" Сергей Танчинец откровенно рассказал, что перед своими выступлениями на сцене, может выпить алкоголь. Однако он выпивает в не больших количествах.

По словам певца, сейчас почти нет артистов, которые бы не пили на своих концертах. При этом он не скрывает, что сам любит выпить перед выходом на сцену, но отметил, что употребляет в пределах нормы:

Пью. Я давно на сцене просто. Я с 99-го года на сцену выхожу. Если бы я не пил вообще, я бы не выходил - было бы не интересно. Если бы я пил много - я бы не выходил, потому что меня бы не было.

Также Танчинец поделился смешной историей из жизни группы "Без обмежень". Сергей рассказал, что перед концертом в Чорткове Тернопольской области, они с командой изрядно выпили. Тогда музыканты пили джин. Как рассказал певец, он вообще не помнит того концерта и не понимает, как выступал.

"Мы до этого пили закарпатский коньяк. У нас в райдере был. И было немного трудно. Увеличилось количество концертов, мы поняли, что уже не выгребаем - и надо было найти какой-то алкоголь, но чтобы была замена. И мы с какой-то дури подумали, что это должен быть джин... И в Чорткове мы так назюзкались, что я не помню концерта... Мы тогда поняли, что джин - это не наша история. Один раз мы его пили, после этого не пили. Но мы реально были пьяные", - рассказал музыкант.

Напомним, ранее сын Сергея Танчинца пошел учиться в японскую школу.

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