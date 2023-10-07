В видео можно услышать голос музыканта, но сам он в съемках участия не принимал.

Продюсерский лейбл Papa music выпустил новый клип от имени артиста Wellboy. Видео на песню "Вовча ягода" поразило сеть, ведь в нем вместо музыканта показали его дипфейк.

Так, в клипе танцевал парень, лицо которого искусственный интеллект заменил на лицо Антона Вельбоя. При этом в описании к видео никаких объяснений не добавили. Впрочем, лейбл намекнул на то, что проект Wellboy может существовать и без самого артиста.

"Сингл "Вовча ягода" - вторая песня нового жизненного цикла проекта WELLBOY. Песня с юмором рассказывает об отношениях двух влюбленных. Но у песни есть и другой, сокровенный смысл. "Вовча ягода" открывает перед слушателем мир обманчивых лживых обещаний, которые казались нам искренними и полными любви. В ней рассказывается история того, как вера в успех может стать ловушкой, и как важно быть осторожным, слушая обещания от тех, кто может скрывать свои истинные намерения. Но яркий клип в трендовой тематике Барби дарит нам уверенность, что все можно исправить. Да, с остальными все обязательно будет хорошо. Главное, не терять надежды и верить в лучшее", - говорится в описании.

В комментариях к видео появилось немало критики. Поклонники Вельбоя пишут, что лейбл должен был отдать ему имя, а не устраивать "цирк" с дипфейками. Также комментаторы отметили:

"Полный кринж, дела нужно решать за столом переговоров, а не выпускать такую дичь"

"А можно без этого кринжа с подставными лицами!?"

"Эту дичь смотреть никто не будет, а ваш дно-проект дипфейковый долго не проживет".

Почему Антон Вельбой поссорился с лейблом Papa music

Весной 2023 года артист сообщил о прекращении сотрудничества с продюсером Евгением Трипловым и центром Papa music. На фоне этого у него отобрали аккаунт в Instagram. Певец рассказывал, что от его имени делаются посты, к которым он не имеет никакого отношения.

Вельбой также обвинял лейбл в том, что тот якобы имел связи с РФ. После этого продюсерский центр выпустил опровержение, а также отметил, что певец не имеет права исполнять все свои старые хиты, а новые треки, которые он успел записать до этого, все равно будут представлены, ведь они принадлежат лейблу.

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