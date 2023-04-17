Артист заявил, что не хочет участвовать в "дешевом шоу".

Певец Wellboy (Антон Вельбой) раскрыл причину скандала с продюсерским центром Papa music. Артисту вернули его официальный аккаунт в Instagram, поэтому он разместил видео с подробным объяснением всей ситуации.

Wellboy решил расторгнуть контракт с центром. Он хотел решить все без скандалов, однако все получилось иначе.

"Я надеялся, что получится это сделать молча. Но мне не дали этого сделать, и теперь я не хочу позволить грязному потоку ненависти влиять на меня, моих родных и мое окружение. Компания Papa Music ведет себя не как почтенный и достойный продюсерский центр, а как рэкетир из 90х. Мой Instagram пытаются отжать, будто ларек у конкурентов, от моего имени рассылают оскорбления и угрозы журналистам. И пишут ложь о моем менеджере. Моей менеджерше пишут неизвестные российские номера от имени Юрия Бардаша, параллельно с этим представители Papa music пишут, что написали на нее заявление в СБУ. В 2023 году это недопустимо, это какой-то цирк, я не хочу участвовать в этом дешевом шоу", - высказался певец.

Видео дня

Вельбой признает, что уважал контракт с продюсерским центром. Однако возникли проблемы, которые заставили его уйти с лейбла. Wellboy высказался о Юрии Бардаше, который предал Украину и перешел на сторону РФ.

"Не хочу вдаваться в детали, но есть некоторые разногласия относительно развития моей музыки и вопросов относительно сотрудничества с Юрием Бардашем и его единомышленниками... Мы по-разному смотрим на вопросы развития украинской культуры в максимальной сепарации от России. В целом, в коллективе была очень токсичная атмосфера", - добавил певец.

По словам Веллбоя, он не уважает Бардаша как человека. Однако певец признал, что уважает его как музыканта и продюсера.

"Однако его поступок в отношении Украины, политическая и социальная позиция - полное дно", - заявил Вельбой.

Певец понимает, что сейчас он может остаться без прав на свою музыку. Впрочем Wellboy признает, что есть вещи, которые гораздо важнее всего этого.

Что сделал Юрий Бардаш

Продюсер долго молчал и скрывал свою позицию относительно полномасштабной войны РФ против Украины. Однако Бардаш продолжал работать с украинским певцом Wellboy.

Впоследствии артист расторг контракт с продюсером. А Бардаш начал высказывать свою позицию и делать скандальные заявления. В сентябре 2022 года продюсер заявил, что он меняет имя и получает российский паспорт.

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