Певец утверждает, что от его имени публикуются посты, к которым он не имеет отношения.

Вокруг певца Wellboy разгорелся скандал. Несколько дней назад артист заявил, что он решил прекратить сотрудничество с продюсером Евгением Трипловым и центром Papa music. Также он сообщил, что будет работать с директором Мартой Останковой. На фоне этого у него отобрали аккаунт в Instagram.

Так, сначала на решение Wellboy эмоционально отреагировал Триплов. Он заявлял, что продюсерский центр вложил в развитие певца немалые средства, примерно 200 тысяч долларов. Кроме этого, Триплов обвинил Останкову, с которой решил работать Wellboy, в мошенничестве и злоупотреблении алкоголем.

Впоследствии на странице певца в Instagram появилось странный пост. А его прошлые заявления о прекращении сотрудничества с Papa music "исчезли". В новом посте говорилось, скорее всего, об Останковой:

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"Друзья, этот пост посвящается этому человеку! Трудное время, странные люди, спонтанные решения. Слишком много свежего воздуха в деревне. Не работайте с этой мошенницей, она ввела меня в заблуждение, пообещала золотые горы, обманула. Прошу прощения за мусор в сети и нецензурщину в тяжелый период своей жизни и в страстную неделю. Всем добра и вкусного кулича"

Комментарии к сообщению закрыты, поэтому фанаты не могли спросить, о ком именно идет речь в посте на странице Wellboy. Однако уже через несколько часов на резервной странице артиста появились видео. Он сообщил, что у него забрали основной аккаунт, а сам он не имеет отношения к последним сообщениям.

"Друзья, Всем привет... Мой официальный аккаунт забрала компания, с которой я работал... Надеемся, что все вернем. Все будет классно", - сообщил Wellboy.

В комментариях фанаты поддержали артиста. Однако некоторые пользователи отметили, что такие скандалы сейчас неуместны, а сам Wellboy мог невнимательно читать условия контракта. Впрочем, большинство фанов на стороне певца.

Кто такой Веллбой

Антон Вельбой - певец из Сумской области. Он был участником шоу "Х-фактор", где занял третье место. После этого певец выпустил немало известных песен, такие как "Вишні" и "Гуси". С 2021 года он сотрудничал с продюсером Юрием Бардашем. Однако в 2022 году артист заявил, что больше с ним не работает.

В 2022 году Wellboy также участвовал в Нацотборе на "Евровидение" с песней Nozzy Bossy. Впрочем, артист занял третье место, поэтому Украину на песенном конкурсе представила группа Kalush Orchestra.

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