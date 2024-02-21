Шахторин перепутал соседа с оккупантом.

Украинский актер Ярослав Шахторин рассказал, как в начале полномасштабного вторжения перепутал своего соседа с российский оккупантом и едва не пустил в него пулю.

В интервью ТСН звезда сериала "Друзья" и "Женский врач" рассказал, что в феврале 2022-го, когда Россия устроила полномасштабное вторжение, они с отцом договорились дежурить по очереди, чтобы охранять свой дом и семью.

На свое первое дежурство Шахторин пошел после четырех часов сна. Из-за стресса и недосыпа возникла неприятная ситуация.

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"Сижу, завывает сильный ветер, и вдруг слышу, как кто-то ходит по нашей веранде. Как будто кто-то из россиян перелез забор и идет в дом. Я выпрыгиваю на центр двора, подергиваю предохранитель и думаю: все, сейчас буду стрелять. На этих эмоциях чуть не пульнул в соседа. Бедолага вышел покурить и натолкнулся на меня (смеется)", - рассказал актер.

На второй день большой войны он с семьей уже отправился в подвал, потому что были постоянные обстрелы.

"Рашистские "аллигаторы" совершали облеты каждое утро и каждый вечер. Они летали очень низко, на высоте 4-5 метров, и я горел желанием посмотреть, что это такое. Однажды я вышел, и когда они пролетали над домом, встретился взглядом с вертолетчиком. Это было жутко", - добавил Шахторин.

Напомним, ранее Ярослав Шахторин рассказал, как столкнулся с оккупантом.

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