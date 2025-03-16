Ведущая понежилась в постели с любимым и сняла этот момент.

Известная украинская ведущая, звезда шоу "Хто зверху?" и "Є питання" Леся Никитюк, которая закрутила роман с военным, поделилась новым кадром с ним. Знаменитость показала, как проходит ее выходной с любимым.

Как известно, телезвезда состоит в отношениях с украинским защитником Дмитрием Бабчуком, который младше ее на девять лет. В своем Instagram женщина в последнее время часто делится романтическим контентом и этот день не стал исключениями.

С самого утра Никитюк успела опубликовать новую фотографию с избранником, на котором показалась полуобнаженной. Заметно, что кадр был сделан утром, когда пара нежилась в постели, вероятно, сегодня, 16 марта. На черно-белом фото не видно лиц влюбленных.

Видео дня

Леся показалась на камеру в нижнем белье, а вот ее жених позировал на камеру полуобнаженным. Влюбленные в очередной раз продемонстрировали свои чувства публично. На снимке они мило обнимались и наслаждались временем друг с другом. Подписывать фото ведущая не стала.

В комментариях поклонники и коллеги знаменитости засыпали пару комплиментами и пожелали счастья влюбленным:

"Как это красиво"

"Пусть каждое утро будет таким"

"Счастья вам, невероятная пара"

К слову, официально свой роман с военным Никитюк подтвердила в октябре прошлого года, хотя слухи об этом ходили еще раньше. А уже в январе 2025 года стало известно, что телезвезда выходит замуж за Бабчука. Он сделал предложение любимой в Карпатах. Правда, недавно Леся сообщила, что они отложили свадьбу с бойфрендом. Причиной этому стала война в Украине.

А тем временем в сети не утихают слухи о еще некоторых кардинальных изменениях в жизни ведущей. Поговаривают, что женщина беременна первенцем. В феврале сама знаменитость отреагировала на информацию и рассказала, действительно ли она готовится к пополнению в семье.

Напомним, ранее Леся Никитюк отказалась стать ведущей Нацотбора на Евровидение-2025. В этом году вместо телезвезды конкурс проводила Маша Ефросинина. Ведущая объяснила, почему не приняла участие в шоу.

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