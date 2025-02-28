Леся Никитюк впервые высказалась о своей беременности

Она ответила на вопрос с юмором.

Еще в январе 2025 года начала распространяться слухи о том, что телеведущая Леся Никитюк беременна первенцем. Однако ни сама артистка, ни ее возлюбленный эту информацию не комментировали.

Сейчас же, во время презентации фильма "Песики", журналисты ТСН задали Никитюк прямой вопрос о беременности. Она ответила в свойственной себе манере:

"Я не комментирую слухи. В таком случае мне бы приходилось комментировать это несколько раз в день. Но я очень уважаю всех журналистов. Если вам сообщает какой-то источник какую-нибудь информацию – знайте Фиби, Пайпер и Прю уничтожили источник еще в третьем сезоне сериала "Все женщины ведьмы".

Интересно, что для выхода в свет Никитюк выбрала облегающий комбинезон и черный пиджак свободного кроя, который скрывает ее талию. Поэтому рассмотреть беременна она или нет - не получится.

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Напомним, ранее подруга Леси Никитюк ответила на слухи о беременности ведущей. Товстолес поделилась, что, по ее мнению, все догадки о пополнении в семье Леси - это ложь. Она убеждена, что если бы Никитюк действительно была беременна, то сообщила бы об этом поклонникам и друзьям.

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