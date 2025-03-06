В этом году вместо телезвезды конкурс проводила Маша Ефросинина.

Украинская ведущая, известная по программам "Хто зверху?", "Є питання", Леся Никитюк, которая ранее сообщила, что отложила свадьбу с женихом-военным, призналась, что могла стать ведущей Нацотбора на "Евровидение-2025". Звезда отметила, что она отказалась проводить конкурс и объяснила почему.

Новоиспеченная актриса, сыгравшая главную роль в фильме "Песики", поделилась, что она получила предложение от организаторов шоу относительно проведения Нацотбора. Однако знаменитость отказала им. По словам Леси, она всю жизнь мечтала стать частью этого конкурса, но не смогла принять участие в событии из-за загруженного графика. В день проведения отбора у Никитюк уже были запланированы другие рабочие дела.

"Мне предложили вести. Я очень люблю "Евровидение" с детства, и это моя мечта - вести Нацотбор. Но в этот раз у нас просто по датам не получилось", - поделилась ведущая в комментарии для программы "Утро в большом городе".

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Телезвезда добавила, что подробностей они с организаторами не обсуждали, и она точно не знает, с кем бы разделила эту роль, если бы согласилась.

"Просто предлагали вести. Не говорили: с кем и как", - указала Никитюк.

Отметим, что на роль ведущей вместо Леси выбрали блогершу и ведущую Машу Ефросинину. Она провела Нацотбор вместе с юмористом Василием Байдаком и голосом Евровидения в Украине Тимуром Мирошниченко.

К слову, в этом году международный конкурс состоится в городе Базель, Швейцария. Гранд-финал запланирован на 17 мая. Украину на Евровидении представит группа Ziferblat с песней "Bird of Pray".

Напомним, ранее Украина резко поднялась в рейтинге букмекеров на "Евровидение-2025" и попала в топ-10. Стало известно, кому теперь прогнозируют победу на конкурсе. Интересно, что эта страна, на триумф которой букмекеры ставят самые большие ставки, еще не объявила имя своего представителя на конкурсе.

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