Телеведущая поделилась новым снимком в своем Instagram.

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала новую фотографию, на которой позирует в черном топе с глубоким декольте, а ее шея украшена стильным колье из жемчуга. Этот снимок она сделала во Флоренции, в одном из отелей, где остановилась.

"И зачем мне то колье Булгари, когда есть свое… роскошное и на 55 900 евро дешевле", - подписала фото Никитюк.

Отметим, что Леся сфотографировалась в спальне, которая выглядит очень роскошно - золотая люстра и столик, мраморные двери и огромная кровать.

"Княгиня Ле", "Изысканно и нежно", "Просто королева", "Прекрасна, как всегда", "Ты - супер", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич