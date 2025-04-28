Поклонники ранее уже поговаривали, что звезда ждет первенца.

Известную украинскую телеведущую Лесю Никитюк, которую ранее заподозрили в беременности, заметили с округлым животиком.

Недавно в TikTok распространилось видео, на котором звезда в обтягивающем платье выходит из ресторана в Одессе.

"О, Леся Никитюк! Добрый день! Попались вы", - сказал автор ролика.

Однако внимательные пользователи сразу акцентировали внимание на животике Никитюк. Они начали писать в комментариях, что Леся вероятно в положении и скоро станет мамой впервые.

Реакция Леси Никитюк

Кстати, сама телеведущая не стала молчать и решила прокомментировать это видео. Лесе не понравилось, что пользователь опубликовал этот ролик и резко ответила на его поступок так:

"Не понимаю людей, которые потом еще и в TikTok выставляют такие видео! Мне, бл*дь, не сходи, не поешь и не выпей".

К слову, ранее поклонники заподозрили, что Никитюк тайно вышла замуж за военного Дмитрия Бабчука. Об отношениях с возлюбленным Леся впервые рассказала осенью 2024 года, а в начале этого года мужчина сделал телеведущей предложение. Однако она пока официально не комментировала, действительно ли у них уже состоялась свадьба.

Напомним, ранее Александр Педан ответил, общается ли с Лесей Никитюк и высказался о ее помолвке.

Вас также могут заинтересовать новости: