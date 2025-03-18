Ведущий заговорил и о своих отношениях с женой и раскрыл секрет крепкого брака.

Известный украинский ведущий Александр Педан, который ранее заговорил о политическом будущем, ответил, общается ли с ведущей шоу "Хто зверху?" и "Є питання" Лесей Никитюк. Телезвезда поделился, что думает о ее помолвке с военным.

Как известно, в октябре прошлого года Никитюк объявила об отношениях с защитником Дмитрием Бабчуком. В январе 2025-го он сделал предложение любимой, но пока что пара не планирует устраивать свадьбу.

В интервью для "РБК-Украина" Педан отметил, что по-прежнему общается с коллегой. Он рад, что в ее личной жизни произошли кардинальные изменения. Ведущий поздравил подругу с новым статусом "невесты".

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"Скажу, что от себя Лесю поздравил. И я только за то, чтобы в Украине создалось как можно больше семей. Нам надо рожать маленьких украинцев, и они должны быть самым главным для нас стимулом для работы. Поэтому я за Лесю радуюсь искренне", - отметил Александр.

Также знаменитость высказался и о своем браке с женой Инной, которая сейчас работает тренером детского полового воспитания. Как известно, пара находится в отношениях уже более 21 года. Они воспитывают двоих детей: 8-летнего сына Марка и 19-летнюю дочь Валерию. Звезда говорит, что главным секретом их с любимой брака является уважение друг к другу и поддержка. За эти годы пара научилась слышать друг друга, что также помогло им строить крепкие отношения.

"Я горжусь нашими отношениями. Очень уважаю свою жену и считаю, что самым важным нашим достижением является взаимоуважение к личностям и собственным интересам... Главный секрет семейной жизни - это уважение друг к другу. И ни в коем случае не конкуренция. Наоборот - поддержка! А еще надо научиться не только говорить, но и слушать", - подчеркнул Педан.

Напомним, ранее Леся Никитюк замилувала новым фото с женихом-воином и показала, как прошел ее выходной. Ведущая понежилась в постели с любимым и сняла этот момент.

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