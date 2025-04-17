Леся Никитюк тайно вышла замуж (фото)

Телеведущая засветила одну деталь, которая ее выдала.

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками кадрами из бассейна, на которых случайно засветила обручальное кольцо.

Таким образом поклонники начали подозревать, что их любимица тайно вышла замуж за своего возлюбленного-военного Дмитрия Бабчука.

Интересно, что осенью 2024 года Никитюк впервые рассказала, что действительно состоит в романтических отношениях и показала несколько снимков со своим бойфрендом.

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А уже в январе 2025-го Никитюк похвасталась помолвочным кольцом, которое ей вручил Бабчук, когда делал предложение руки и сердца.

Более того, Лесе приписывали беременность. Однако девушка отреагировала на эти слухи в привычной для себя манере, с юмором:

"Я не комментирую слухи. В таком случае мне бы приходилось комментировать это несколько раз в день. Но я очень уважаю всех журналистов. Если вам сообщает какой-то источник какую-нибудь информацию – знайте Фиби, Пайпер и Прю уничтожили источник еще в третьем сезоне сериала "Все женщины ведьмы".

Также известно, что телеведущая мечтает о пышной свадьбе с соблюдением всех украинских традиций. Поэтому она говорила о том, что пока они не будут устраивать торжество, потому что это не ко времени.

Напомним, Леся Никитюк отказалась стать ведущей Нацотбора на Евровидение-2025 и объяснила почему.

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