Леся Никитюк тайно вышла замуж (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками кадрами из бассейна, на которых случайно засветила обручальное кольцо.
Таким образом поклонники начали подозревать, что их любимица тайно вышла замуж за своего возлюбленного-военного Дмитрия Бабчука.
Интересно, что осенью 2024 года Никитюк впервые рассказала, что действительно состоит в романтических отношениях и показала несколько снимков со своим бойфрендом.
А уже в январе 2025-го Никитюк похвасталась помолвочным кольцом, которое ей вручил Бабчук, когда делал предложение руки и сердца.
Более того, Лесе приписывали беременность. Однако девушка отреагировала на эти слухи в привычной для себя манере, с юмором:
"Я не комментирую слухи. В таком случае мне бы приходилось комментировать это несколько раз в день. Но я очень уважаю всех журналистов. Если вам сообщает какой-то источник какую-нибудь информацию – знайте Фиби, Пайпер и Прю уничтожили источник еще в третьем сезоне сериала "Все женщины ведьмы".
Также известно, что телеведущая мечтает о пышной свадьбе с соблюдением всех украинских традиций. Поэтому она говорила о том, что пока они не будут устраивать торжество, потому что это не ко времени.
Напомним, Леся Никитюк отказалась стать ведущей Нацотбора на Евровидение-2025 и объяснила почему.