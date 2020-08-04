Леся Никитюк в бикини показала округлившийся животик

Телеведущая отдыхает на море.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram видео, где позирует на пирсе.

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Девушка отправилась на отдых в Египет. На опубликованном снимке она предстала в черном раздельном купальнике. А дополнили образ солнцезащитные очки. Стоит отметить, что Леся то ли плотно покушала перед съемкой видео, то ли не придерживалась правильного питания на карантине, что у нее видно небольшой животик. Но это не мешает ей оставаться красоткой.

"Как хорошо быть молодой", "Какая же ты крутая, аж не могу", "Шикарная", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Леся Никитюк с глубоким декольте напугала сеть постом о "грибах".

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