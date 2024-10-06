Ведущая заинтриговала сеть новой фотографией.

Известная украинская ведущая Леся Никитюк подпитала интерес поклонников к своей личной жизни новым фото. Знаменитость поделилась пикантным кадром с полуобнаженным мужчиной.

Телезвезда, которая раньше держала свою личную жизнь под семью замками, в последнее время начала делиться ее подробностями. Леся продолжает интриговать сеть, намекая на новый роман. Уже не впервые она публикует фотографии с неизвестным, которыми демонстрирует, что ее сердце, похоже, с недавних пор занято.

В частности, на днях ведущая опубликовала фото из лифта, где показалась в объятиях загадочного мужчины. А позже поделилась еще одним кадром, на котором вероятный полуобнаженный бойфренд позировал у нее дома. Тогда Никитюк отметила, что мужчина неожиданно "ворвался в ее жизнь". Стоит указать, что на всех этих снимках знаменитость скрывает лицо возлюбленного.

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На этот раз телезвезда поделилась фотографией, на которой она снова предстала в страстных объятиях полуобнаженного мужчины. На кадре видно только его спину с татуировками. Сама Никитюк также скрывает свое лицо за телефоном.

"Боброе утро", - лаконично подписала романтический снимок ведущая.

К слову, фанатам звезды почти ничего не известно о ее личной жизни. Единственное, о чем рассказывала Леся, что она никогда не состояла в официальном браке, однако ей делали предложение. Это в 2017 году сделал столичный бизнесмен, который в то время был соседом Никитюк. Пара планировала свадьбу, но она так и не состоялась, поскольку они разошлись.

Напомним, ранее Леся Никитюк впервые показала бывшего и рассказала, чем он занимался. Она продемонстрировала, как выглядела 19 лет назад.

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