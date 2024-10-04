Ведущая засветила полуобнаженного мужчину в своей квартире.

Известная украинская ведущая Леся Никитюк тщательно скрывает личную жизнь. О ее отношениях почти ничего не известно, однако на этот раз знаменитость сама подогрела слухи о возможном романе.

Телезвезда заинтриговала поклонников новой фотографией в своем Instagram. Она поделилась кадром из своей квартиры с мужчиной. Поэтому, подписчики ведущей предположили, что она закрутила новый роман.

Дело в том, что в последнее время Леся часто публикует загадочные фотографии с бойфрендом, но при этом не показывает его лицо. В частности, на днях она поделилась кадром из лифта, где позировала на камеру с неизвестным мужчиной в объятиях.

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А на этот раз Никитюк запостила пикантный снимок. Она показала полуобнаженного незнакомца. Заметно, что кадр был сделан на кухне. Однако ведущая снова решила скрыть лицо избранника и на фото видно только его руку и ногу с татуировками.

"Кто-то ворвался в мою жизнь и в мой холодильник", - заинтриговала подписью к фотографии Леся и добавила смайлик в форме розового сердечка.

К слову, о личной жизни Никитюк, которую она держит под семью замками, известно, что она не была замужем. В 2017 году ведущая сообщила, что выходит замуж за столичного бизнесмена, с которым в то время жила по соседству, однако свадьба так и не состоялась, потому что пара разошлась.

Что известно о Лесе Никитюк

Леся - известная в Украине телеведущая, блогерша и актриса. Популярность ей принесло участие в шоу "Рассмеши комика". Однако больше всего она известна как ведущая популярной телепередачи "Орел и решка", где путешествовала по разным странам мира.

Кроме этого проекта, Леся вела другие программы на украинском телевидении, в частности, "Кто сверху?", "Есть вопросы", "Ле маршрутка".

Напомним, ранее Напомним, ранее Леся Никитюк засветила кольцо на пальце. Перстень с роскошным камнем украсил руку ведущей.

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