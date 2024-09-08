Ведущая продемонстрировала, как выглядела 19 лет назад.

Известная украинская ведущая Леся Никитюк, которая тщательно скрывает свою личную жизнь, решила поделиться ее подробностями. Знаменитость показала своего экс-бойфренда и рассказала о нем.

Впервые за долгое время 36-летняя телезвезда, которая преимущественно молчит об отношениях и своих избранниках, вспомнила юность. В своем Instagram она поделилась архивным кадром. На фото Никитюк позировала вместе со своим бойфрендом. На снимке женщина еще совсем юная, ей было 17 лет.

По словам Леси, ее возлюбленный работал ди-джеем. Ведущая не раскрыла, как долго длился их роман и почему они разорвали отношения. Заметно, что за 19 лет Никитюк сильно изменилась.

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"Это ди-джей, с которым я встречалась", - прокомментировала кадр с экс-бойфрендом знаменитость.

Сейчас о личной жизни Леси ничего неизвестно. Единственное, о чем рассказывала ведущая, она не состоит в браке. Вероятно, сердце Никитюк до сих пор свободно и она пока не встретила мужчину, с которым бы хотела создать семью.

Что известно о Лесе Никитюк

Никитюк - украинская телеведущая, блогерша, актриса. Она стала известной благодаря участию в шоу "Рассмеши комика". Однако больше всего она известна как ведущая популярной телепередачи "Орел и решка", где путешествовала по разным странам мира.

Кроме этого проекта, Леся вела другие программы на украинском телевидении, в частности, "Кто сверху?", "Есть вопросы", "Ле маршрутка".

Напомним, ранее Леся Никитюк засветила кольцо на пальце. Кольцо с роскошным камнем украсило руку ведущей.

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