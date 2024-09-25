Леся Никитюк показалась в объятиях мужчины и заинтриговала фанов

Телеведущая предпочитает молчать о своей личной жизни.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками новой фотографией, на которой предстала не одна. Девушка позировала в объятиях мужчины.

Так, Никитюк с загадочным спутником сфотографировалась в лифте. Она облокотилась на него и утонула в объятиях. Заметно, что Леся счастлива, так как она широко улыбается на камеру.

Однако своего избранника она решила не светить. В кадре видно только его руку, которая лежит на талии Никитюк, а вот его лицо рассмотреть не удастся.

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Вероятно, Никитюк пока не хочет полностью раскрывать загадочного мужчину.

Известно, что телеведущая не замужем. В 2017 году Леся сообщила публике, что выходит замуж за своего соседа. Однако через два года стало известно, что свадьбы не будет.

Напомним, ранее ведьма ответила, состоит ли в отношениях Леся Никитюк.

"Я думаю, что сейчас у нее нет пары. Есть какие-то ухажеры, но вот пары не вижу. Кстати, летом может быть знакомство с кем-то", - рассказала Мария Тихая.

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