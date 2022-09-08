Телеведущая побывала в его кабинете и не смогла не сделать совместный снимок с известным жителем Кропивницкого.

Украинская телеведущая Леся Никитюк встретилась с президентом футбольного клуба "Ингулец" и командиром добровольного отряда "За Петривщину" Александром Поворознюком. Поворознюк ранее стал настоящим героем интернета из-за своего матерного обращения к действующем украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Так, именно ему принадлежит ставшая культовой фраза "Вова, їб*ш їх, бл*ть".

Судя по новому фото Никитюк, которая сейчас снимает новый сезон проекта "Ле Маршрутка", она посетила Кропивницкий и лично встретилась с Александром Поворознюком.

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"Слава Украине! Слава Нации! Ну, а дальше вы знаете", - подписала совместный снимок телеведущая.

Отметим, недавно Никитюк посетила Сумскую область. Там она побывала в разрушенном оккупантами городе Ахтырка. В описании к публикации в Instagram она намекнула, что осенью зрители смогут увидеть новый сезон проекта Ле Маршрутка - "Сіверщина".

Напомним, Леся Никитюк обратилась к россиянам и назвала их пропащими.

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