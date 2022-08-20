Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая с первых дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину занимается волонтерством и помогает беженцам, рассказала о кардинальном различии между россиянами и украинцами.
"Когда в Украине рождается ребенок, родители сажают калину. В России, когда их ребенок погибает в Украине, родители покупают Ладу Калину. Вы пропащие", - написала телеведущая.
У себя в блоге она опубликовала фото, на котором повернута к фотографу спиной. Ее волосы аккуратно собраны заколкой с изображением калины, а позирует Леся на фоне куста красной калины.
"Леся, браво! Раньше ваша персона ассоциировалась с юмором и шоу, сегодня – вы пример мудрости, сострадания, помощи! Спасибо маме Кэт за такую замечательную дочурку", "Правда жизни", "Как мудро и уместно сказано", - написали комментаторы.
Напомним, Jerry Heil и Леся Никитюк в совместном треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма".
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